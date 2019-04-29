照顧林農生計 農委會首波開放林地合法種菇養蜂

2019-04-29 12:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕一般楓香從樹苗成長到50公分可利用的段木需要30年的時間，台灣林農每年平均收入更只有11.5萬元，林務局推動的「林下經濟」正式上路，開放私有林或國有林租地在保持植被完整、不使用除草劑殺蟲劑等前提下種植香菇木耳、金線連和養蜂。

林務局指出，根據2015年農林漁牧業普查結果，台灣林農平均每戶年收入只有11.5萬元，反映林農普遍獲利過低，林務局造林生產組長李允中舉例，楓香從樹苗成長到50公分左右，需要花費30年的時間，但是這段時間內林農需要其他經濟收入，也間接導致部分林農在山坡地違規種植果樹，造成水土破壞。

林務局長林華慶表示，為解決林農生計和兼顧森林生態，農委會從2016年起成立「林下經濟推動小組」，林下經濟是指維繫原有森林生態和環境的前提下，提供民眾更多森林副產品，容許申請範圍只有私有林和國有林租地造林，原始林不會受到影響，主要分布在淺山地區林地，兼顧民眾生計和環境生態，第一階段開放段木香菇木耳金線蓮和養蜂，產品採取正面表列申請容許。

李允中表示，選擇這些作物都是經過林試所的研究，段木香菇和木耳都是要擺放段木再讓作物生長，金線連要以網藍種植，不會破壞植被，下一階段才會考量要直接種植在土地上的作物。

除了種植作物經過挑選外，種植方式也有規範，林業試驗所長張彬表示，林下經濟提出是為了解決林農生計，但前提是森林生態功能存在，因此不可以用除草劑、殺蟲劑和化學肥料，地被都要保存完整。李允中說，如果違反上述規定可以依照森林法裁罰6萬到30萬元，如果破壞水土保持，還可能被依照水保法開罰6萬到30萬。

李允中指出，內政部今年2月14日已經修正發布林業用地除了容許造林和苗圃林業使用外，已經新增林下經濟經營使用，農委會林務局也已經在4月18日發布林下經濟經營使用審查作業要點，申請人必須是土地所有人或有租約的合法使用人，限定在林業用地，暫未編定用地和國土保安用地暫不列入。

李允中分析，1公頃林地如果放置100個蜂箱，大約每年可以增加30到40萬元的收入，對於林農收入將有所幫助。

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