我正式列非洲豬瘟非疫國 蔡英文：這份成就屬於全體團結的台灣人

蔡英文在臉書PO文表示，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人。（圖擷取自臉書）

2024/11/02 16:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界動物衛生組織（WOAH）正式列我國為非洲豬瘟非疫國，前總統蔡英文在臉書PO文表示，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人。

蔡英文在臉書PO文表示，從2018年開始，世界各國陸續爆發「非洲豬瘟」疫情，尤其在亞洲迅速蔓延。當時，台灣採取了嚴格的邊境管制措施，才將病毒阻絕在國境之外，不只是養豬農，早餐能吃到一份豬肉蛋吐司、午餐能享用一個排骨便當、晚餐能完食一碗滷肉飯，全都仰賴全體國人當時的配合。

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蔡英文指出，相信大家都會記得，飛機一降落，「請勿攜帶肉製品入境」的廣播，也會記得入境時，行李百分百的檢查，如今已經變成了一種習慣，現在回想起來，當時的不便成就現在的方便，也因為知道台灣豬的珍貴，所以用盡全力都要守護台灣豬。

蔡英文續指，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，謝謝林全院長、賴清德總統、蘇貞昌院長、陳建仁 Chen Chien-Jen院長，以及卓榮泰院長，謝謝所有站在第一線協助檢疫的工作人員，謝謝勤奮工作的防疫犬，謝謝所有台灣人民。我們一起守護台灣豬，不僅在台灣擄獲國外旅客的胃，讓我們能夠驕傲地介紹「這是台灣豬」，也讓台灣豬能夠再次外銷到各國，站上世界的舞台，今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人。

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