為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    我正式列非洲豬瘟非疫國 蔡英文：這份成就屬於全體團結的台灣人

    蔡英文在臉書PO文表示，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人。（圖擷取自臉書）

    蔡英文在臉書PO文表示，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人。（圖擷取自臉書）

    2024/11/02 16:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界動物衛生組織（WOAH）正式列我國為非洲豬瘟非疫國，前總統蔡英文在臉書PO文表示，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人。

    蔡英文在臉書PO文表示，從2018年開始，世界各國陸續爆發「非洲豬瘟」疫情，尤其在亞洲迅速蔓延。當時，台灣採取了嚴格的邊境管制措施，才將病毒阻絕在國境之外，不只是養豬農，早餐能吃到一份豬肉蛋吐司、午餐能享用一個排骨便當、晚餐能完食一碗滷肉飯，全都仰賴全體國人當時的配合。

    蔡英文指出，相信大家都會記得，飛機一降落，「請勿攜帶肉製品入境」的廣播，也會記得入境時，行李百分百的檢查，如今已經變成了一種習慣，現在回想起來，當時的不便成就現在的方便，也因為知道台灣豬的珍貴，所以用盡全力都要守護台灣豬。

    蔡英文續指，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，謝謝林全院長、賴清德總統、蘇貞昌院長、陳建仁 Chen Chien-Jen院長，以及卓榮泰院長，謝謝所有站在第一線協助檢疫的工作人員，謝謝勤奮工作的防疫犬，謝謝所有台灣人民。我們一起守護台灣豬，不僅在台灣擄獲國外旅客的胃，讓我們能夠驕傲地介紹「這是台灣豬」，也讓台灣豬能夠再次外銷到各國，站上世界的舞台，今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播