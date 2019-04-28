農委會局長為官員酒駕發聲明 李惠仁怒斥：官官相護

2019-04-28 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕知名導演李惠仁日前痛批農委會防檢局動物檢疫組長彭明興，在酒駕送辦記大過後竟然可以拿到甲等考績。對此防檢局長馮海東強調，按照考績法規來看，年度考績功過可以相抵，彭明興在非洲豬瘟防疫表現不錯，希望不要因一時失誤把人推入谷底。不過李惠仁今（28日）又在臉書發文，怒斥這根本是官官相護。

李惠仁表示，防檢局長馮海東昨（27日）是特地犧牲休假，在上午11時許發布新聞稿，解釋彭明興雖然酒駕記1次大過，但全年度整體績效表現優良共記功1次和嘉獎7次，按照考績法規定獎懲抵銷後仍然有1次嘉獎，因此年終考績列為甲等。

李惠仁說，他為此特地去找「考績法」相關條文來看，結果發現根本不是馮海東講的大回事，因為依照考績法第12條第一款，平時考核於年終考績時，確實可以合計成績增減總分，平時考核獎懲得互相抵銷。

然而，考績法第13條也說明，平時成績紀錄及獎懲，應為考績評定分數之重要依據，平時考核之功過，除依前條規定抵銷或免職者外，曾記二大功人員，考績不得列乙等以下，至於曾記一大功人員，考績不得列丙等以下，而「曾記一大過人員，考績不得列乙等以上。」

李惠仁表示，防檢局考紀會顯然「刻意」忽略考績法第13條的規定。另外，如果全年只剩1支嘉獎，考績也無法列為甲等，因為按照「公務員考績法施行細則」第4條規定來看，在考績年度內應具有一個特殊條件或兩個一般條件的具體事蹟，才能評列甲等。

李惠仁說，因此就算考紀委員刻意忽略考績法第13條「曾記一大過人員，考績不得列乙等以上」的規定，彭明興僅有的1支嘉獎也不符合考績評為甲等的規定。

李惠仁又指出，由於彭酒測值高達0.98被依公共危險移送法辦，已屬刑事案件，根據公務員考績法施行細則第4條第一款規定「曾受刑事或懲戒處分者，考績不得列甲等」，所以彭的考績無論如何都不能打甲等。

李惠仁感嘆，銓敍部2006年曾發布書函，要求各機關就公務人員考績列甲等人數比例，以50％為原則，最高不超過75％，顯見有許多在機場、港口防疫豬瘟的第一線辛苦防檢局同仁，至少有25％只能列為乙等，然而「酒駕高官」卻輕鬆拿到甲等。

李惠仁說，如果彭明興真的是百年難見的官場奇才，卻因為酒駕被移送法辦，那麼大家也會同感遺憾並期盼他真心悔改，然而真相卻並非如此，因為「彭大組長不但毫無悔改之心，反而到處炫耀只要記功1次、嘉獎7支，考績照樣能拿甲等，如此囂張的官員，還能用嗎？」

李惠仁還透露，2015年因為防疫官員失職，台灣一次出現3株高病原性禽流感病毒，1個半月全國就大淪陷，鵝場幾乎被消滅，接著2016年感染狂犬病的鼬獾在台灣四處肆虐、2017年會傳染人類的H5N6高病原性禽流感入侵台灣、2018年禽流感疫情持續延燒，而這些年來負責防疫工作的官員，就是彭明興。

李惠仁痛斥，狂犬病、禽流感疫情大爆發，顯然是防疫無能且處置失當。但不知道什麼原因，彭明興不僅沒有被撤職查辦，連酒駕被送辦了一樣沒被調去「非主管」職，讓她不禁感嘆台灣政黨都已輪替兩次了，但「官官相護下的官僚體制卻依舊盤根錯節。」

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