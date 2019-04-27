動物檢疫組長酒駕仍拿甲等 農委會：人非聖賢

2019-04-27 12:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕農委會防檢局動物檢疫組長彭明興去年酒後駕車被攔檢，被依公共危險罪送辦，本該依規定考績丙等，最後卻仍獲甲等；農委會今天發布新聞稿護航，強調「人非聖賢」，因彭工作努力，所以考績仍給甲等。

彭明興去年3月29日到台北市天成飯店出席台灣區動物用醫藥保健工業同業公會會員大會，會後轉車返回新竹家中時，途中因騎車明顯搖晃被新竹警方攔檢，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，遭依公共危險罪移送法辦。

農委會今天發布新聞稿，指出彭因辦理金門口蹄疫非疫區申請、生鮮禽蛋使用一次性包材等重大業務著有績效，去年經核定共計記功1次及嘉獎7次獎勵，依考績法相關規定，經平時考核獎懲相互抵銷後還有嘉獎1次。

防檢局也強調，考量去年爭取我國正式成為施打疫苗口蹄疫非疫區，以及因應中國非洲豬瘟疫情，防檢局啟動各項境外檢疫措施等，屬於重大業務，彭明興處置得宜。

新聞稿最後一段稱「人非聖賢，雖然一時失誤犯錯、可是工作上很努力，績效表現看的到。故審酌彭員全年度整體表現，爰依考績法相關規定評列彭員考績為甲等」。

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