官員酒駕考績甲等遭批 農委會：決定調離現職

2019-04-28 20:42

〔記者林惠琴／台北報導〕知名導演李惠仁日前痛批農委會防檢局動物檢疫組長彭明興，在酒駕送辦記大過後，竟然仍可以拿到甲等考績。防檢局原本說明是因為功過相抵，但今日卻又發出聲明指出，「為彰顯政府對酒駕零容忍之要求與決心，將進行人事調整，將彭調離現行職務」。

防檢局表示，彭明興去年3月因酒駕遭警方查獲，已依公務人員酒駕處理原則等人事相關規定核予記一大過行政懲處，但因考量工作態度積極，表現優良，經以最嚴格指標來檢視單位主管的全年度專業表現，依考績法相關規定經功過相抵後將彭員考績評為甲等。

針對外界質疑防檢局引用人事法規錯誤一事，防檢局解釋，該質疑並不正確，首先，考績法第13條規定記一大過，雖然考績不能列乙等以上，但功過相抵後考列甲等確實符合人事規定；其次，考列甲等依考績法施行細則第4條尚有多目具體事蹟，彭員確實有符合其中幾目；再者，去年其酒駕案業經刑事判決緩起訴處分，並無不能考列乙等以上的情形。

不過，防檢局強調，為了貫徹政府杜絕酒駕之決心，將進行人事調整，會將彭明興調離現行職務。

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