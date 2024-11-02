台中光正國小「鼓」舞人心 盧秀燕大讚：合照放市府官網

光正國小144名學童勤練鼓技。（記者黃旭磊攝）

2024/11/02 13:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰區光正國小全校只有144名學童，校方邀學童加入戰鼓隊，從小一起就訓練醒獅戰鼓技藝，而校園今天舉辦67週年校慶運動會暨老舊校舍（禮堂）拆除重建工程動土典禮，台中市長盧秀燕執鏟動土後驚艷戰鼓表現，也被小校精神感動，與近百名團員合影後要求「放在市府官網顯著首頁」。

光正國小上午舉辦舊校舍拆除重建動土典禮，上百名家長為運動會小選手打氣加油，盧秀燕、立委顏寬恒、民進黨台中市議員李天生、林德宇及國民黨市議員林碧秀趕往祝賀，由校長阮志偉啟動禮堂重建，工程經費6136萬、預計3年後（2027）8月完工，提供更優質學習環境。

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盧秀燕協助學童執鏟動土後，特地趕往操場欣賞小一到小六隊員演出，聽到震耳欲聾戰鼓聲，感受精神振奮，特別跑進隊伍內要求與全體小隊員合影，並囑咐「放在市府官網顯著首頁」，與市民分享小校打拚精神。

阮志偉說，全校僅6班組成10支舞獅隊，學童人人會打鼓，而醒獅隊成立20年（2004年6月），由前校長魏永龍與家長會、前台中縣議員游繼岳校友等人籌創，陸續參加台中市獅藝競賽、還曾受邀遠赴美國加州參加國際童玩節表演，贏得民間社團支持打響特色知名度。

光正國小醒獅戰鼓隊曾前往加州庫比蒂諾市（Cupertino），參加第8屆美國國際童玩節，也前往高鐵台中站快閃表演，鼓聲響徹車站大廳獲得旅客熱情鼓掌，在前往應邀至高雄榮家及台南教養院演出後，銀髮爺奶大聲叫好，小團員表示，學長姐打鼓很有精神，要多吃飽長大演出才會好看。

光正國小戰鼓隊從小一起訓練。（記者黃旭磊攝）

光正國小全校144名學童「人人會打鼓」，台中市長盧秀燕（後排中）將合照放在市府官網。（記者黃旭磊攝）

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