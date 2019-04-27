週日高溫上看32度 西半部午後留意較大雨勢

2019-04-27 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕明天（28日）東北風減弱，東半部地區仍有局部短暫降雨，其他地區大致上則為多雲到晴，不過，午後局部地區也會出現短暫雷陣雨。

中央氣象局預報，明天午後對流發展的時間會比較早，西半部局部地區可能出現較大雨勢。此外，由於宜蘭今天已有局部大豪雨發生，截至晚間9點30分，蘇澳日累積雨量已來到472.5毫米，加上上週經歷強震，地質較為鬆軟、脆弱，提醒當地行人、行車請多注意安全。

氣溫方面，明天各地高溫都在28至32度，桃園以北及宜蘭地區，將再度出現悶熱的感覺，提醒民眾進行戶外活動時，記得多補充水分。

紫外線方面，明天彰化以北、花東地區及澎湖縣達過量級；彰化以南地區則達高量級。

空氣品質方面，明天西半部地區位於背風側，風速較弱、擴散條件差，易有污染累積，光化作用也易使午後臭氧濃度上升。宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、金門、馬祖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/