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海巡屏東鹽埔執檢所卻坐落在東港鎮！海口特殊現象「身在他鄉」

鹽埔舊港執檢所今天啟用。（記者陳彥廷攝）

鹽埔舊港執檢所今天啟用。（記者陳彥廷攝）

2024/04/11 22:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為提升屏東東港地區服務品質與官兵生活環境，海洋委員會海巡署南部分署今天辦理「第五岸巡隊鹽埔舊港執檢站新建廳舍落成啟用典禮」，雖名為新園的鹽埔，但實際位置卻是在東港泊區，原來是因海口鄉鎮界會因洪水改道，在多年後出現交錯的情形。

鹽埔舊港執檢站原位於東港魚港與東港溪岸際，因舊建物相對老舊，在南台灣的烈日下讓內部執勤士官兵更是備受考驗。為改善海巡同仁的生活環境及勤務效能，海巡署南部分署斥資2900萬餘元，在櫻花蝦拍賣場旁打造新的「舊港執檢站」，歷經2年時間完工，今天正式啟用。

啟用典禮由南部分署宋子陽分署長親自主持，並邀海巡之友總會南部分會會長王文成、第五海巡隊隊長曾忠智、鳳山查緝隊隊長陳宜玲、屏東縣政府海洋及漁業事務管理所所長陳仕元、東港區漁會理事長蕭文明、總幹事鄭鈺宸、常務監事何岳志、臺灣鮪延繩釣協會理事長李明信、藍白航運董事長林清都、大福航運董事長蔡丞凱、泰富航運董事長陳信良及聯營航運執行長鄭雅芳等人一同剪綵、觀禮。

宋子陽表示，現行廳舍生活環境與空間已不敷使用，為改善海巡同仁的生活環境及勤務效能，鹽埔舊港執檢站新建廳舍歷經2年時間完工，整體風格以現代簡約設計，呈現安檢所新面貌，亦不失海巡機關既有的嚴謹形象，成為東港地區海巡機關新地標。

第五岸巡隊說明，鹽埔安檢所仍在鹽埔泊區端，東港泊區端除了今天啟用的「鹽埔舊港執檢所」外，還有原本的東港安檢所，但對象船隻基本上會因目的地不同而不同。此外，雖然是鹽埔舊港執檢所是執檢所等級，但因為船隻來往相當頻繁，工作量已接近小型安檢所。新的處所樓地板共466平方餘公尺，1樓為報關、安檢處所，2樓為同仁們的宿舍，生活環境較以往大幅提升，不僅展現海巡機關新氣象，更盼提升海巡未來的工作能量。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，因為緊臨櫻花蝦拍賣場，吃水較淺的櫻花蝦船通常會選擇於「鹽埔舊港執檢所」報關，再前往拍賣場準備拍賣事宜，若逢產季是相當繁忙，且原本的洽公空間悶熱，現在這樣更加舒適，也有助於漁民報關事宜，且連東琉碼頭計算乘客的海巡同仁也是以此站為基地，新建物更能符合鹽埔安檢所較為多元的各項業務。

鹽埔舊港執檢所今天啟用。（記者陳彥廷攝）

鹽埔舊港執檢所今天啟用。（記者陳彥廷攝）

鹽埔舊港執檢所今天啟用。（記者陳彥廷攝）

鹽埔舊港執檢所今天啟用。（記者陳彥廷攝）

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