週六北部轉涼有雨 桃園以南、台東中午前後悶熱

2019-04-26 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕明天（27日）受東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致上為多雲到晴，不過午後仍有局部短暫陣雨。

《中央氣象局》預報，明天北部、東半部地區及金門、澎湖有局部短暫陣雨。此外，雖然其他地區大致上為多雲到晴，但午後仍有局部短暫陣雨，其中又以山區機率較高，提醒民眾外出記得攜帶雨具，以備不時之需。

天氣風險公司指出，明天北部溫度雖會稍微下滑，不過週日（28日）起又會回到前幾天的典型夏季天氣，至於首波梅雨鋒面可能在下週三（5月1日）接近。

氣溫方面，明天大台北地區及宜蘭感受舒適，高溫約25度；桃園以南及台東高溫約29至32度，中午前後感受稍悶熱，提醒民眾多補充水分。

紫外線方面，明天台南市、高雄市、台東縣、屏東縣及澎湖縣達過量級；新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、花蓮縣及金門縣達高量級；其他縣市達中量級。

空氣品質方面，明天花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭及金門、馬祖為「普通」等級；中部為「橘色提醒」等級。

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