週三熱炸！台北中午高溫飆36度 近全台紫外線過量

2019-04-23 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕明（24日）天氣更加穩定，各地大多為晴到多雲，僅午後東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨；各地高溫普遍來到31至34度左右，部分地區中午前後還有機會出現36度以上的高溫，提醒民眾注意防曬。

中央氣象局提醒，由於前幾天歷經強震，目前花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，民眾若要前往當地需多加留意交通資訊，行經土石鬆軟或地質脆弱區域時，也請務必留意坍方或落石風險。

天氣風險公司指出，穩定的天氣將持續到週四（25日），週五（26日）有北方鋒面雲系南下，天氣會稍轉不穩定，降雨機率會明顯提高。

溫度方面，由於西南風增強，明白天氣溫將比今天更高，感受更為悶熱，各地高溫普遍來到31至34度左右，尤其大台北盆地、高屏內陸及台東地區，中午前後還有機會出現36度以上的高溫，提醒民眾多補充水分並注意防曬。

紫外線方面，明全台僅基隆市為高量級，其餘縣市皆為過量級，外出20分鐘恐曬傷，提醒民眾做好防曬措施，尤其早上10點至下午2點盡量不要在烈日下活動。

空氣品質方面，明北部空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，近山區午後臭氧可能達「橘色提醒」等級；宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區則為「普通」等級。

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