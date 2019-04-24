紫外線過量！ 週四注意防曬 台東可能有焚風飆逾36度

2019-04-24 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕明（25）天氣多雲到晴，白天高溫可達33至35度，多數地區紫外線至「過量」級，提醒民眾注意防曬；中部以北山區、東北部地區午後有短暫陣雨，台東則有機會產生焚風。

中央氣象局預報，明天台東大武周遭地區有焚風發生的機率，高溫恐達36度以上；中部以北山區、東北部地區午後有些許短暫雷陣雨，但降雨時間短，對戶外活動影響不大。

天氣風險公司表示，多數地區明天紫外線過量，曝曬超過20分鐘就有可能曬傷，提醒民眾注意；而這樣的穩定天氣會持續至週四，待週五鋒面報到，將轉回有雨天氣。

溫度方面，北部為24至34度，中部為23至33度，南部為23至32度，東部為25至33度，連江縣21至27度，金門、馬祖為23至29度。

紫外線方面，台北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣、金門縣為「高量」等級，其餘地區為「過量」等級，花蓮、台東則達「危險」等級，民眾須特別留意。

空氣品質方面，澎湖為「良好」等級，其餘地區為「普通」等級，而北部空品區近山區午後因光化作用，易使臭氧濃度升高，須特別留意。

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