紫外線過量！週二高溫飆33度 午後留意局部短暫陣雨

2019-04-22 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕明天（23日）全台溫度最高飆到33度，中午前後感受悶熱，多數地區紫外線來到「過量」級，民眾外出記得補充水分，注意防曬；東半部地區、西半部山區午後則有局部短暫陣雨。

中央氣象局預報，因水氣北移、減少，明（23）日天氣將更為穩定，各地大部分多雲到晴，但午後東半部地區、西半部山區要注意局部短暫陣雨；天氣風險公司則提醒，明天清晨雙北地區有機會下短暫陣雨，早出門的民眾要特別留意。

天氣風險公司表示，全台週三、週四將維持晴朗高溫的好天氣，雖有午後雷陣雨，但範圍會縮小許多；到了週五，會一波鋒面報到，使週末回到有雨的天氣型態。

溫度方面，北部23度至33度，中部23度至32度，東部23度至31度，南部23度至32度，連江20度至27度，金門、馬祖22至29度。

紫外線方面，高雄市、連江縣為「高量」級，其餘地區皆為「過量」級。

空氣品質方面，宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、金門、馬祖地區為「普通」等級；北部空品區位於下風處，風速偏弱，污染物容易累積，近山區午後臭氧可能達「橘色提醒」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/