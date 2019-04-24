雲林沿海養殖物異常死亡 業者控禍首就是它！

2019-04-24 10:36

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林沿海養殖文蛤等養殖物近期出現異常死亡，雲林縣長張麗善今天前往台西勘察，業者怒指六輕氣爆造成污染是禍首，張麗善要求台塑要延長氣爆災損申報時間，並儘速完成勘查理賠。

台塑六輕園區芳香烴三廠本月7日因液化石油氣管線破裂外洩釀成氣爆，並發生火災，氣爆除造成鄰近地區建築物受損，農漁民更直指工安事故造成污染，導致農漁養殖物死亡。

據縣府農業處了解，目前台西、麥寮兩鄉申報災損的農漁養殖物近800戶，總面積已逾1000公頃，由於申報仍未截止，且還有延遲性災損出現，預料申報戶數與面積還會增加。

台西林姓養殖業者指出，氣爆及火警氣旋在當下所産生的高音貝巨響，加上高溫，造成正吐舌覓食或呼吸換氧的文蛤「咬舌」死亡，烷類（石油氣）災後環境中是否仍殘存空污問題，也可能影響養殖物生存，請縣府給予釐清，確保養殖業者及居民的財產及生存權。

張麗善勘查後表示，縣府一定會協助養殖業者爭取應有權益，也會請農業處等單位釐清文蛤暴斃原因，由於文蛤等養殖物會出現延遲性死亡，將要求台塑將受理申報時間由現有2週延長到1個月。

台塑麥寮管理部人員表示，台塑會邀請學者專家會同公正第三者會勘申報災損的魚塭、農地，只要是氣爆所造成的損害，絕對會負起所有賠償責任。

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