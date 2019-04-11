六輕炸出公安、老舊問題 經濟部：3年完成總體檢

2019-04-11 12:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕麥寮六輕日前驚天一爆，爆出了公安以及廠區老舊的問題，更被質疑是否延遲通報。而經濟部今在立院表示，將用3年時間完成總體檢，但遭立委拍桌怒斥，甚至揚言要提交監察院調查相關責任。

台化芳香烴三廠本月7日發生液化石油氣管線洩漏意外，造成氣爆，立院衛環委員會今邀請環保署、經濟部、勞動部、內政部、農委會等單位針對六輕石化園區氣爆進行總檢討專案報告，立委普遍關心公安問題，也對六輕廠區管線已20年，有老舊問題表示憂心。

對於是否延遲通報，環保署長張子敬受訪時說，目前地方政府是用空污法32條開罰，並未用到延遲條文來開罰，是否延遲通報的問題要由地方政府判斷。而根據環保署目前監測，環境未有異常，農委會也針對水質做檢測，都符合養殖標準，後續還會監控。

民進黨立委劉建國質詢時表示，大大小小的意外已經發生過許多次，相關權責機關都說會督導，但真的有督導嗎？還要再等下一次爆炸嗎？他並質問各種管線的汰換何時可完成，經濟部次長林全能答詢要三年，但遭拍桌怒斥，劉並揚言要送交監察院調查。

林全能受訪時解釋，台塑有55個廠區，會需要3年是要做完整盤點，而總體檢去年即開始，剛開始因為要建立模式，目前只完成5個廠區，今年預計進行22廠區，明年再進行28廠區，也會看是否能夠更加速，本月15日將會南下要求台塑在1個月內提出太換時程。

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