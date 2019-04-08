六輕氣爆之後 麥寮地方提出這些要求...

2019-04-08 12:03

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑六輕廠區台化芳香烴三廠昨天氣爆，引起地方恐慌，麥寮鄉所、會地方民代今齊聚公所，要求台塑須負起損害賠償責任、建立並落實半小時內工安通報機制，加強公共管線汰舊換新，確保地方安全。

麥寮鄉海豐村長陳連對表示，氣爆發生在昨天下午2點多，地方卻在4點多才接獲重大事故通報簡訊，如果昨天氣爆不是瓦斯，而是其他有毒物質，2個多小時空窗期，不知要造成多大人員傷亡，他強烈要求必須改善，落實即時通報。

麥寮鄉代會主席韓青山指出，雨季即將來臨，氣爆造成許多民宅破損，台塑必須要立即協助修繕，讓民眾能夠安居；另氣爆造成許多不明物、泡棉掉落魚塭，且震動及爆炸聲也會造成養殖物死亡，台塑都必須負責相關賠償責任。

鄉代吳明宜、吳宗典要求台塑必須落實各項安檢工作，尤其是公共管線汰換工作必須加速，確保家園安全，麥寮鄉犧牲自己的環境安全與健康，成就台塑及國家的經濟發展，希望政府做地方後盾，共同建立全面環保、零工安事故家園。

台塑麥寮管理處副總經理陳文仰表示，台塑昨天就派員到海豐村等村落查看氣爆對居民影響，只要是氣爆造成的損害，台塑一定負責，另會加強老舊管線汰換工程，未來，通報機制一定會落實在半小時內通報。

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