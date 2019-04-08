麥寮海豐村養殖虱目魚暴斃 漁民：被氣爆害死的

2019-04-08 11:13

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑六輕台化芳香烴三廠昨天下午LPG管破裂氣爆，距離事故地點僅1公里多的麥寮鄉海豐村傳出魚塭養殖虱目魚暴斃，目前死亡約2000尾左右，養殖業者林志憂心養殖魚、文蛤出現延遲性災情，要求台塑負起全責。

林志指出，今天清晨他到海豐區養殖文蛤池查看，發現魚塭水面出現不明油漬，今年初才放養的虱目魚已經翻白肚死亡，且浮屍愈來愈多，2000多尾虱目魚恐怕無一倖免，連帶文蛤也會出現影響，一整年放養心血恐付諸流水。

另一名呂姓養殖業者說，昨天氣爆後，魚塭出現許多不明物，包括泡棉、油漬及許多不明物品，這些恐怕會造成養殖物死亡，台塑卻還說不會造成影響，他們憂心只能「自己糊牛屎」，求償無門。

呂姓業者強調，他們養殖區是距離爆炸氣點最近地點，影響也最大，希望政府出面，協助業者向禍首求償，讓他們付出代價。

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