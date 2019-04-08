麥寮六輕氣爆 環保署：各項環境監測無異常

2019-04-08 11:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕台塑麥寮六輕昨發生氣爆事件，為釐清民眾疑慮，環保署今天特別召開記者會說明，經確認廠內毒化物都沒有受到波及，而事發至今各項環境監測均無異常，空氣品質亦無受到特別影響，但已依照空污法32條處罰業者最嚴厲的500萬元，並且勒令停工，後續仍會持續監控並要求工安。

環保署表示，雖然這不是因為毒化物引發的火勢，但六輕內有多種毒化物運作，因此事發後主動派出中區技術小組前往事故現場，陸續已動員17人。另一方面，雲林縣政府在事發時就成立應變中心及現場前進指揮所，環保局也持續進行環境偵測。

環保署指出，事故現場以光離子偵測器（PID）檢測總揮發性有機物氣體濃度（TVOCS）為1.4至2.6ppm、以火焰離子偵測器（FID）檢測總碳氫化合物（THC）濃度為0.5ppm、以傅立葉紅外線光譜儀FTIR及拉曼光譜儀均未測出異常化學物質。昨晚起也在福安宮及許厝國小設置監測儀器，到今天上午9時沒有發現異常數值。

民眾都非常關心氣爆是否影響到毒化物，環保署解釋，發生事故的200區，距離列管毒化物二氯乙烷有60公尺距離、苯則有130公尺距離，經過確認都未洩漏且未受波及，而消防廢水5000噸侷限於廠區內部。

至於空氣品質是否受到影響，環保署說，昨天環境風場是以西風及西南風為主，爆炸後煙塵衝得很高，後續高度應有1500公尺以上，判斷在擴散後應不會對空氣品質造成影響。以PM2.5而言，包括彰化大城行動監測站鄰近測站，污染物濃度在事故期間沒有明顯變化；又如台西光化測站及彰化大城光化測站針對各種VOC的測量，也沒有明顯升高趨勢。

在處罰方面，環保署說明，地方已對業者以空污法第32條開罰最高上限500萬元，也勒令停工，將會持續監控環境狀況，後續也會加強要求工安。

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