六輕管線落實更換還要3年 立委拍桌轟：太離譜

2019-04-11 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕針對雲林六輕台化芳香烴三廠4月7日發生瓦斯管線氣爆一案，立院衛環委員會今進行專案報告，會中立委劉建國痛批石化園區屢屢發生工安意外，也早已多次要求更換管線，但對於經濟部常務次長林全能回應說還須3年才能落實更換管線，劉則拍桌直呼太離譜。

台塑六輕台化芳香烴三廠近日發生氣爆事故，立院衛環委員會今（11日）進行「六輕石化園區氣爆總檢討專案報告」，劉建國在質詢時質疑，石化園區屢屢發生工安意外，也早已多次要求更換管線，結果到現在都還沒換，企業事發後更講「高空不易檢查管線會加強，1個月內完成」，質問相關單位到底督導了什麼？經濟部是否失職？

劉建國也詢問林全能，不管哪一種管線，還須多久才會落實更換？林回應說3年，讓劉建國拍桌怒喊「還要等3年？」直呼太離譜。劉建國也指出，包含地方、中央政府、台塑企業，沒有一方可以免責，並指經濟部報告寫99年到102年完成督導38次，他認為應該會有督導紀錄可以提供給委員會。

針對立委黃秀芳詢問，本次爆炸管線使用了幾年，經濟部則表示，本次爆炸的管線已使用了12年，不過現階段並未規定管線的使用年限，並指這屬於高空管線沒辦法檢查。黃秀芳則說，應該要求老舊管線盡速汰換，使用的管線也該有使用年限。

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