為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台灣農機展嘉縣開展 農糧署力推電動農機補助

農糧署展示各種電動農機。（記者林宜樟攝）

農糧署展示各種電動農機。（記者林宜樟攝）

2024/04/13 15:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由台灣農機工業同業公會主辦的「2024第18屆台灣國際農業機械暨資材展」，今天在嘉義縣政府前廣場開展，展期至15日，吸引許多民眾到場參與；農糧署為推廣汰換燃油農機，在現場展出12種新購農機，農友申請電動農機補助，農糧署加碼將補助比例由一般燃油農機的3分之1提高到2分之1。

嘉義縣長翁章梁、農糧署代理署長蘇茂祥、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰等今天參與台灣農機展開幕式；翁章梁說，去年台灣農機展有45萬人次參與，今年邀請奈及利亞、菲律賓、沙烏地阿拉伯及印度的外國來賓一同參與，見證台灣農業實力，也歡迎全國對農機有興趣的民眾來參觀。

蘇茂祥說，農業單位目標2040年達成淨零碳排，今年針對換購電動農機進行補助，燃油農機補助3分之1，而現場展示12種電動農機，補助加碼至2分之1，另鼓勵農民汰舊換新，若汰舊燃油農機換購電動農機，每台依農機大小加碼補助1000元至3萬元不等，希望推動農民能使用電動農機，也鼓勵農機業者繼續研發電動農機。

蘇茂祥也說，政府創設農業機械耕作平台系統，讓農民上網查詢，就可瞭解附近代耕業者資訊，也設立「農機Uber」App，協助媒合農民與代耕業者；而若農民未購買農機，農糧署在全台建立實體租賃地點，讓農民租賃。

台灣農機展規劃智慧農業、多元農機、智能農機、創新農機及農特產5大展示區，有國內外近200家業者和700個攤位參展，民眾可近距離瞭解各種新式農機及各項農業智慧科技產品及技術。

第18屆台灣國際農業機械暨資材展開展。（記者林宜樟攝）

第18屆台灣國際農業機械暨資材展開展。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右三）、農糧署代理署長蘇茂祥（左三）向農民推廣使用電動農機。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右三）、農糧署代理署長蘇茂祥（左三）向農民推廣使用電動農機。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
農糧署提高電動農機補助到5成 簽署溫室減量同意書再加碼
2024/03/05 13:17

農糧署提高電動農機補助到5成 簽署溫室減量同意書再加碼
嘉縣國際農機展 盼突破去年商機
2023/10/21 05:30

嘉縣國際農機展 盼突破去年商機

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
省工高效農機補助6項機具 10/10前受理申請
2023/08/22 18:33

省工高效農機補助6項機具 10/10前受理申請
台灣國際農業機械暨資材展又來「嘉」 10/20起縣治特區登場
2023/10/12 13:19

台灣國際農業機械暨資材展又來「嘉」 10/20起縣治特區登場

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播