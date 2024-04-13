台灣農機展嘉縣開展 農糧署力推電動農機補助

農糧署展示各種電動農機。（記者林宜樟攝）

2024/04/13 15:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由台灣農機工業同業公會主辦的「2024第18屆台灣國際農業機械暨資材展」，今天在嘉義縣政府前廣場開展，展期至15日，吸引許多民眾到場參與；農糧署為推廣汰換燃油農機，在現場展出12種新購農機，農友申請電動農機補助，農糧署加碼將補助比例由一般燃油農機的3分之1提高到2分之1。

嘉義縣長翁章梁、農糧署代理署長蘇茂祥、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰等今天參與台灣農機展開幕式；翁章梁說，去年台灣農機展有45萬人次參與，今年邀請奈及利亞、菲律賓、沙烏地阿拉伯及印度的外國來賓一同參與，見證台灣農業實力，也歡迎全國對農機有興趣的民眾來參觀。

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蘇茂祥說，農業單位目標2040年達成淨零碳排，今年針對換購電動農機進行補助，燃油農機補助3分之1，而現場展示12種電動農機，補助加碼至2分之1，另鼓勵農民汰舊換新，若汰舊燃油農機換購電動農機，每台依農機大小加碼補助1000元至3萬元不等，希望推動農民能使用電動農機，也鼓勵農機業者繼續研發電動農機。

蘇茂祥也說，政府創設農業機械耕作平台系統，讓農民上網查詢，就可瞭解附近代耕業者資訊，也設立「農機Uber」App，協助媒合農民與代耕業者；而若農民未購買農機，農糧署在全台建立實體租賃地點，讓農民租賃。

台灣農機展規劃智慧農業、多元農機、智能農機、創新農機及農特產5大展示區，有國內外近200家業者和700個攤位參展，民眾可近距離瞭解各種新式農機及各項農業智慧科技產品及技術。

第18屆台灣國際農業機械暨資材展開展。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右三）、農糧署代理署長蘇茂祥（左三）向農民推廣使用電動農機。（記者林宜樟攝）

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