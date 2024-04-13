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蘇巧慧爭取中央補助1294萬 樹林東和街山區自來水接管啟用

立委蘇巧慧（左四）參加新北市樹林區「東山里13-14鄰供水延管工程」通水典禮。（記者翁聿煌攝）

立委蘇巧慧（左四）參加新北市樹林區「東山里13-14鄰供水延管工程」通水典禮。（記者翁聿煌攝）

2024/04/13 15:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區東山里東和街位處山區高地，長年缺乏自來水設施，當地居民原本僅能仰賴山泉水，經立委蘇巧慧爭取經濟部水利署補助1294萬元，辦理「東山里13-14鄰供水延管工程」，延伸自來水管828公尺，讓東山里東和街32號至58號居民有自來水可以使用。

立委蘇巧慧出席「東山里13-14鄰供水延管工程通水典禮」，她表示從上任以來積極解決樹林高地70年無自來水問題，先後在樹林北園、坡內和東山里山區推動自來水延管工程，共爭取超過3千萬元中央經費，讓近60戶山上居民可以使用優質自來水，今天東山里東和街的延管工程終於完工通水，解決居民長年仰賴山泉水的生活不便。

蘇巧慧提到，為讓東山里東和街32號至58號居民能夠飲用自來水，從2018年開始，她和前市議員陳世榮、東山里里長高健市，前前後後來到東山里會勘10次，服務團隊更多次與中央部會討論、開會，終於在2022年9月爭取1294萬元，延伸自來水管828公尺，設置加壓站、水池，讓山上的居民不用再接飲山泉水，或下山買水喝。

東山里長高建市說，感謝蘇巧慧促成此次延管工程，如今完工通水後，年長的居民們終於不用再頻繁下山買水，住戶們都十分感謝，終於有自來水可用。

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