高樓層防火隱憂 桃市新建案請領使照納「防火填塞施作」檢核

桃市府建管處針對高樓層進行稽查，技師檢核設計圖與實際裝置。（建管處提供）

2024/06/25 12:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新竹市晴空匯火警造成2勇消殉職，高樓防火安全也引發關注，桃市府建築管理處會同消防局聯合稽查，發現防火填塞施作檢核存在漏洞，在邀集建築師等9大公會討論後，決議在工程完竣報告書增加「防火填塞施作」檢核項目，並要求圖說標示且須由專業人員簽證負責，才得申領使用執照。

建管處表示，新建建築申領使照時已有提供防火材料、防火遮煙門窗等出廠證明，但過去並沒有防火填塞施作檢核項目，此次要更加嚴管制防火區劃、防火材料施工監督責任，24日邀請不動產、建築師、營造業、土木包工業、土木技師、電機技師、電信工程及工地主任等公會，共同討論如何在施工過程把關，會中決議未來新建案自制度施行日起、7月8日送件的使用執照，工程完竣報告書要增加「防火填塞施作」檢核項目，並檢附照片及材料證明文件，其中16層樓以上建築物，另需於竣工圖標示貫穿及填塞位置，以落實新建大樓防火施工管理。

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建管處補充，目前已經完成高樓層社區消防、公共安全聯合抽查，稽查過程中確實也發現防火填塞不完整的問題，當下已要求社區管委會改善，消除安全隱患；因防火區劃目前尚未納入住宅類公安申報檢查項目，在中央尚未修法完成前，建管處上週已先行要求公安檢查機構專業人員併同檢視，若有因管線貫穿破壞防火區劃將列為缺失，社區需完成改善才能申報公安合格。

建管處強調，對於大樓消防公安，未來將從源頭先管理，但提醒各社區公安不是執照查驗一時的，管理組織也要對大樓公安情形逐年檢視，確保居住安全。

桃市府建管處24日邀請不動產、建築師、營造業、土木包工業、土木技師、電機技師、電信工程及工地主任等公會討論後，決議在工程完竣報告書增加「防火填塞施作」，並要求圖說標示、專業人員簽證。（桃市府建管處提供）

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