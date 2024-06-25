永和大陳都更單元7將蓋36層大樓 回饋社會住宅、活動中心

新北市永和大陳單元7都更案預計興建地上36層、地下6層的集合式住宅大樓。圖為模擬圖。（圖由都更處提供）

2024/06/25 12:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動永和大陳公辦都更案，其中單元7已於24日舉辦公聽會，希望蒐集各方意見，更新基地面積達4000多坪，預計興建3棟地上36層、地下6層的集合式住宅大樓，並回饋社會住宅與市民活動中心，還有200坪開放空間，提升生活品質。

都市更新處處長林炳勲指出，永和大陳社區全區約8.7公頃，因為面積太大，分為7個單元推動公辦都更，其中單元7面積達4000多坪，範圍內現有建物老舊窳陋、公共設施不完善，且巷道狹窄恐影響救災動線，衍生公安疑慮。

請繼續往下閱讀...

林炳勲表示，更新後預計興建2幢3棟地上36層、地下6層的集合式住宅大樓，且配合「都更二箭」政策，申請更新容積獎勵，實施者將回饋37戶社會住宅及300多坪市民活動中心，並留設200坪開放空間供周邊居民使用，提升生活機能，市府將加速審議效率，希望讓住戶早日入住安全舒適的新家，達到雙贏目標。

大陳社區單元7都更案自6月13日起辦理公開展覽30天，居民可檢視未來的規劃藍圖及分配權益，向市府提出意見。

都更處說明，大陳都更案全面推進，其中單元1、4公告招商中，單元2已完工入住，單元3去年11月核定，住戶已搬遷完成，將辦理拆除工程，單元5由實施者研擬計畫，單元6去年4月送件，尚在審議中，單元7公展結束後，將進入審議階段。

城鄉發展局局長黃國峰指出，目前新北市公辦都更案共有16件已完成招商，市府持續推動樹林、土城、永和、大陳等大型公辦都更案，期望藉由市府主導重建示範，帶動民間都更案加速整合，逐步翻轉新北，改善市容及公共安全。

新北市永和大陳單元7都更案範圍內建物老舊、巷道狹窄，衍生公安疑慮。（記者賴筱桐攝）

新北市永和大陳單元7都更案舉行公聽會。（圖由都更處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法