中火自主減發5成電力 盧秀燕：證明機組一半退場不是問題

2019-04-23 12:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中火力發電廠上週減發5成電力，導致中部99％用電時間靠外援。對此，台中市長盧秀燕今日表示，如果中火減發4至5成電力，全國供電還游刃有餘，備載率也不錯的話，代表台中市政府主張中火10部機組一半退場，將不是問題。

台中火力發電廠因放流水超標，上週遭台中市政府開罰2000萬元，中火為改善缺失，自主減發5成電力，但造成中部99％用電時間靠外援。

盧秀燕表示，中部地區民眾已經吸夠髒空氣，謝謝台電證明中火減發4至5成電力，對全國電力供應不會有影響，因此，市府要求中火4至5部機組除役，將不是問題，所以希望台電、中火與經濟部盡速和市府協商機組除役問題，減少「用煤發電、用肺換電」的情形。

環保局長吳志超則指出，根據該局掌握的數據，以4月17日與18日的發電量來說，中火10部機組降載量只有約4成，相當於4部機組降載，並非台電所說減發高達5成電力。

對於中火若持續減發電力，是否將造成中部夏季供電吃緊？新聞局長吳皇昇表示，從前年到今年，台電陸續有5部新機組上線，相當於中火4部老舊機組的發電量，既然如此，為何台中市民要繼續忍受中火老舊燃煤機組，尤其4號機組最老舊，還要花20億元進行空污改善工程，不合理也不符效益。因此市府要求4號機組優先除役，採取穩定、漸進式的改變，但中火與經濟部從頭到尾沒有確實允諾與回應，這是市府遺憾的地方。

吳皇昇指出，行政院長蘇貞昌與前市長林佳龍不論在行政院會，或過去在台中市議會備詢時，都承認確有「中電北送」情況，台電官網公布的長期規劃報告也說明中火電力長期北送。他也說，中火發電量占全國近2成，中電絕大部分時間都在北送，只有少部分時間例外。

吳皇昇強調，發電責任與能源政策是中央政府的問題，市府捍衛市民健康，是天經地義，中央將發電責任歸究於地方政府，邏輯完全錯誤。

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