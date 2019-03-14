中火4號機組改善20億 盧秀燕：除役代替更新

2019-03-14 13:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠四號機組過於老舊，將斥資20億更新，台中市長盧秀燕要求讓它除役。今在行政院會再度力爭，希望中央儘速拍板定案。市府轉述，行政院長蘇貞昌在會中表示，穩定供電減少空污是政府的責任，將持續努力。

盧秀燕在院會中說，從去年開始包括新北林口、嘉義大林、苗栗通宵等共5部發電機組上線，因此中部10部燃煤機組經過計算以後，大約有一半不需要負擔全國供電的任務。

經濟部長沈榮津日前到市府協商，市府建議拆除1、2部中火機組，但沈部長說「停役，備而不用」。但環保局統計，去年5月到8月10部機組火力全開，從來沒有「停而不用」的問題。因此，請求蘇院長支持除役1部，中央與市府應該可以達成共識。

她表示，市府考量到政府政策應循序漸進，能源也必須有效調度，所以沒有直接要求10部機組停擺一半，而是先拆除1、2部，達到減煤、改善空品的效果，也是改善空污指標性的第一步。

盧秀燕強調，中火4號機組使用快30年，是中火最老舊機組，今年9月台電就要花20億元更新除污設備，時間馬上就要到了，希望中央儘速拍板定案，讓4號機組除役，向中部民眾宣示政府改善空污、減煤的決心，盼中央可以跟市府攜手努力。

蘇院長表示，感謝盧市長的意見，穩定供電、減少空污是政府的責任，政府往再生能源方案持續努力，儘量減少燃煤是既定政策與步驟，希望早日達成可不用燃煤來發電。

蘇院長也說，至於停止發電後，到底要不要拆除？盧市長在地方執政必定有許多辛苦，也聽到盧市長的意見，也希望早日沒有空污，會持續朝這方面努力。要朝哪一方面處理，也會在國會報告，讓國人、台中市民放心。

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