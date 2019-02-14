爭取中火四號機組除役 盧秀燕盼中央儘速定案

2019-02-14 14:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕力爭台中火力發電廠四號機組除役，今（14）日再於行政院會爭取，希望儘速定案。中市府說，行政院長蘇貞昌表示，穩定供電並持續減低空汙，讓環境更好，是政府的責任，請經濟部、縣市政府一起努力實現。

市府說，盧市長於院會中感謝蘇院長關心台中空汙與中火的問題，經濟部劍及履及在春節開工第2天就到市府進行中火機組協商。中火扮演全台最大發電廠的角色，發電量比核一、核二加核三來得大。然而，中火燃煤機組皆是老舊機組，製造空汙可想而知。

盧秀燕又說，去年起陸續有大林、通霄、林口共5部機組上線發電，中火扮演全國供電政策任務可以退場。根據計算，中火10部機組中至少可讓4部機組退場，不過，考慮發電與工商發展須循序漸進，因此先要求讓4號機組除役，這不會影響供電情形。

台電將在9月投入20億元更新中火4號機組空汙設備，與其花20億元但效果差，加上其他電廠機組陸續上線，可進行替代工作，4號機組應適當退場。日前市府與經濟部等中央單位協商，台電答應將市府意見帶回討論，「革命尚未成功，雙方繼續努力！」

對此，蘇院長表示，穩定供電，持續減低空汙，讓環境更好，這些都是政府的責任。請經濟部、縣市政府持續努力，一起實現目標。

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