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桃園鐵路地下化增加694億元費用 市府將爭取中央負擔75％

桃園鐵路地下化預估要增加694億元，市府爭取中央負擔75%，圖為配合鐵路地下化興建的桃園臨時站。（記者謝武雄攝）

桃園鐵路地下化預估要增加694億元，市府爭取中央負擔75%，圖為配合鐵路地下化興建的桃園臨時站。（記者謝武雄攝）

2024/04/11 21:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕園鐵路地下化工程一波三折，由於物價因素加上平鎮出土段南移1.2公里，增加115億元費用，預估鐵路地下化工程從1048億元增至1742億元，增加694億元；桃園市議會今由捷運工程局進行工作報告，議員黃敬平、張肇良都很擔心財務問題，捷運工程局長劉慶豐說，將與中央協商比照原綜合規劃核定中央75%、地方25%的分攤比例，市府預計增加173.5億元支出。

鐵路地下化平鎮站地點規劃南移1.2公里，除增加115億元外，也被藍綠議員質疑炒地皮；對此市府新聞處表示，鐵路地下化出土段南延，是在一併考量都市長期發展及工程可行性下，研商平鎮車站南移及捷運橘線車站共站轉乘議題，並於今年3月29日邀集相關單位討論，後續若平鎮車站南移方案評估可行，將以TOD及副都心為規劃構想調整平鎮高中南側整開案內容，並續提桃園市都市計畫委員會審議。

議員黃敬平認為，前市長鄭文燦曾戲稱，如果要把平鎮火車站南移1.2公里處，由於附近都是稻田中間是名符其實的「田中站」，只是圖利便宜炒地皮特定人士，無法跟規劃中的捷運橘線中豐、環南路車站雙鐵共構，離平鎮行政園區更超過一公里；議員張肇良也認為，平鎮車站設置地點要考慮橘線共構問題，不宜倉促決定。

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