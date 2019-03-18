盧秀燕：中南部空污嚴重 中火降載卻非最多

2019-03-18 12:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市近日空氣品質不佳，今日部分地區AQI為橘色（對敏感族群不健康）等級，市長盧秀燕指出，中南部空污嚴重，台中火力發電廠降載數量卻不是最多，她要表示抗議，也再次拜託總統蔡英文，市府已積極維持交管，請總統正式回應是否拆除中火機組。

盧秀燕說，她要對中央表示抗議，因為這2天中南部空污嚴重，而台電及中央的處理，空污最嚴重的地方降載卻不是最多，北部的協和電廠降載還比中部多，不知道中央有沒有改善空污的決心？降載與否決定權在中央，不是地方政府，中央政府一定要一視同仁、關愛每個區域；另外，空污嚴重地區不降載，反而火力全開，增加空污，這是不可原諒的。

盧秀燕也說，市府昨天已經積極維持總統的交管，蔡總統也表示很滿意，她要再次拜託蔡總統，是不是可以正式回應中火降載、拆除中火機組，徹底展現改善空污的決心？

盧秀燕指出，新市府團隊已公布過去花了3000萬元做的空污環境調查及健康風險評估，報告顯示在中火周邊7個地區，尤其龍井區空污最嚴重，市民致癌率最高，這是科學數據，可以看出中火燃煤發電已影響市民健康，叫台中人情何以堪，希望蔡總統能夠在降載方面更體恤中部人民。

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