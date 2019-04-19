獨家》澎湖天空像被海嘯吞噬！網友捕捉到「颮線」壯闊真面目

2019-04-19 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕結構完整的颮線系統已進入台灣海峽南部，澎湖地區首當其衝，氣象局已針對澎湖發布即時天氣訊息，警告將出現強陣風以及瞬間大雷雨，有網友在西嶼拍到颮線前緣的灘雲，相當壯觀。

網友Lee Peggy在氣象局副局長鄭明典臉書分享澎湖西嶼照片，這張在下午1點10分所攝的照片，壯闊的灘雲如海嘯般襲捲天際，網友Lee Peggy指出，天空在5分鐘內瞬間變黑，連當地人都說不常見。

氣象局副局長鄭明典表示，強回波排列成接近線狀，並伴隨明顯閃電訊號，是典型的颮線特徵，民眾在地面上可以看到壯闊的「灘雲」，作為颮線前導，雲一到，馬上風雲變色，提醒民眾注意提防瞬間強風以及大雷雨的發生。

這張西嶼灘雲照片嚇壞許多網友，網友紛紛表示：「好像電影ID4」、「氣勢磅礡耶」、「好像海嘯」、「可怕的天象」。

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每分鐘800次閃電！強烈颮線接近中 西半部午後轉大雷雨

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