每分鐘800次閃電！強烈颮線接近中 西半部午後轉大雷雨

2019-04-19 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕今上午出現降雨空檔，各地陸續出現陽光，但民眾別被暫時的好天氣給迷惑，現第二波颮線系統已進入台灣海峽南部，氣象局已針對澎湖地區發布即時天氣訊息，警告注意強陣風以及雷雨，這波颮線將在下午2點左右接近西半部，屆時將會出現大雷雨天氣，請民眾隨時注意最新氣象資訊。

天氣風險公司在臉書表示，第二波颮線系統已進入台灣海峽南部，結構相當完整，根據他們的閃電監測網資料，這波系統非常活躍，每分鐘的閃電數量高達800次，澎湖即將進入影響範圍，氣象局已於中午12點25分發布即時天氣訊息，颮線接近，對流雲系發展旺盛，澎湖地區將出現9至10級左右強陣風，並請注意瞬間大雨及雷擊。

天氣風險公司警告，這系統大約在下午1-2點會移進西半部陸地，屆時將出現「強降雨、雷擊、強陣風」狀況，不過颮線系統具體會接近哪些縣市？會不會減弱？還要再觀察。

不過在颮線系統影響西半部之前，目前在苗栗外海有一些「前菜」，新竹到苗栗，即將轉雷雨天氣。

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