台鐵與一畑電車締結友好 未來將推票券互惠

2019-04-16 12:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局與日本一畑電車株式會社，今日由台鐵局長張政源、一畑電車社長吉田伸司簽約下，締結友好鐵道。台鐵局表示，現正與一畑電車洽談票券互惠措施，預期會是拿使用過的集集、內灣、平溪、一畑電車一日券，可免費兌換對方一日券車票，但目前細節還在洽談中。

台鐵局長張政源表示，近年台鐵致力於對外交流，一畑電車是台鐵第21個締結友好的日本鐵道公司，雖然一畑電車路線長度、車站數量都比台鐵少，但它們有一點贏過台鐵，就是副業收入近本業50%，台鐵現只有約20%，需要跟一畑電車多學習。

一畑電車位於日本島根縣出雲市，路線全長42.2公里，主要經營「北松江線」（出雲市站至松江宍道湖溫泉站）及「大社線」（川跡站至出雲大社前站）兩條路線，擁有26個車站。一畑電車為當地民眾日常所利用的地方鐵道路線，同時亦為觀光鐵道，沿途具有日本代表性的觀光名勝「出雲大社」、「松江城」及與著名的松江宍道湖溫泉。

台鐵局表示，與一畑電車締結友好鐵路後，將相互汲取鐵道觀光發展經驗，共同推展軌道經濟，未來也規劃推出票券互惠活動。

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