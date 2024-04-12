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睽違5年 宜蘭市復辦「宜蘭大拜拜呷辦桌」活動

宜蘭市公所將於5月4日舉辦「宜蘭大拜拜，辦桌呷平安」活動。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所將於5月4日舉辦「宜蘭大拜拜，辦桌呷平安」活動。（宜蘭市公所提供）

2024/04/12 16:16

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕「宜蘭大拜拜」是宜蘭市年度民俗盛事，今年輪到宜蘭東嶽廟主持，農曆3月28日（國曆5月6日）登場，宜蘭市公所也睽違5年於5月4日響應復辦「呷辦桌」活動，開放340桌讓民眾認購，公所每桌補助1000元，民眾以3000元就能揪親友，享用10道美味佳餚。

「宜蘭大拜拜」是傳統習俗，原本1年2次，分別是農曆2月初8城隍聖誕、3月28日東嶽大帝誕辰，家家戶戶設流水席宴客，民眾互相串門子、吃佳餚，後來為避免鋪張浪費，合併舉辦，西元奇數年由城隍廟主辦，西元偶數年由東嶽廟主辦。

宜蘭市公所2013年開始響應大拜拜習俗，當天舉辦音樂會和辦桌活動，但受疫情影響，已停辦5年，公所今天宣布復辦，5月4日於宜蘭運動公園體育館前辦理「宜蘭大拜拜，辦桌呷平安」。

宜蘭市公所表示，現場採傳統流水席，限量340桌，共10道美味佳餚，並附尾點、果汁、礦泉水及白飯，每桌原價4000元，公所補助每桌1000元，讓民眾能以3000元價格，享用一桌美食。另為響應垃圾減量之環保政策，訂桌就贈環保餐具。

公所說明，4月14日上午8至12時，於宜蘭市民活動中心開放訂桌，4月15至19日於上午8點至下午5點，可至市公所民政課訂購，每人限訂3桌，數量有限，額滿為止。

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