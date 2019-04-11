台鐵加班費未用延長工時計算 台鐵企工：將申請仲裁

2019-04-11 14:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵欠員工加班費不還？台鐵局運務處昨日召開車站工時協商會議，當中針對105年12月23日勞基法修正後，員工出勤加班未依照前2小時1.33倍、後6小時1.66倍給付。台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，跟台鐵局開過多次會議都未獲解決，預計這1、2天就會向勞動部申請仲裁，若沒有答案就會走司法程序，向法院提告。

吳長智表示，105年10月23日至106年9月30日這段期間，勞基法新制已經上路，雖然運務現場人員因班表尚未協商完畢，但都有出勤上班，台鐵局卻只給1日加班費的方式，未用延長工時去計算加班費，每個人每月就差了4000元左右。且該案於107年1月19日經台北市勞資爭議協調會認定，台鐵局應依法給付員工上開時段所生之加班費用，但台鐵決仍執意拖欠。因此，台鐵企工為維護會員權益，近日將委請律師依程序送勞動部仲裁，還給員工合法權益。

台鐵局回應，這次爭議主要是對於休息日認定的問題，勞基法新制上路到班表指定每週哪天為休息日的這段期間，雖然員工每週都有完整連續24小時的休時日，但台鐵局每週六還是有額外加發給員工1天薪水，但工會卻認為應該要以休息日出勤來計算加班費，所以變成各說各話沒有共識。但這些問題在新班表上路後，有明確指定哪天為休息日時就解決，但這之前的加班費，台鐵局也不敢亂給錢，可能還是需要走到勞資爭議處理的方向才有辦法解決。

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