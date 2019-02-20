訂台鐵車票注意！4/23後團體票 2/23起改至新版網站

2019-02-20 19:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕上網訂台鐵車票注意！台鐵第4代票務系統即將上線，台鐵局說，因應新系統分階段上線，將於明日上午10點進行版官方網站（https://tip.railway.gov.tw）改版，新版網站於2月23日起，開放預訂乘車日為4月23日起的10人以上團體票，4月9日起開放預訂乘車日為4月23日起的個人票；不過，4月22日以前的車票，不論是團體票、個人票，民眾都須於舊版網站訂票，新票務系統將於4月23日全面取代既有系統，在新舊網站平行運作期間，請民眾注意依照網站說明指引，到對應網站訂票。

台鐵局說，新版網站是採以人本為的設計概念，由使用者角度出發，整合時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能於同一網站，提供便捷快速的一站式服務，讓民眾訂購車票操作可以一氣呵成，省時又便利。

新版網頁將大幅優化使用者介面與體驗，並因應行動載具普及度，採取「適應式網頁設計」（Adaptive Web Design），方便於各種載具使用操作，相信會給旅客全新感受。

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