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    天價！《綠野仙蹤》紅寶石鞋拍賣 9億元成交

    1939年電影《綠野仙蹤》女主角茱蒂嘉蘭穿過的紅寶石鞋，在拍賣會上以驚人的2800萬美元成交。（美聯社）

    1939年電影《綠野仙蹤》女主角茱蒂嘉蘭穿過的紅寶石鞋，在拍賣會上以驚人的2800萬美元成交。（美聯社）

    2024/12/08 09:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1939年電影《綠野仙蹤》女主角茱蒂嘉蘭（Judy Garland）穿過的紅寶石鞋，7日在拍賣會上以驚人的2800萬美元（約新台幣9億元）成交，若再加上拍賣行佣金，買家一共要支付3250萬美元（約新台幣10.5億元），幾乎是預估價300萬美元（約新台幣9722萬元）的11倍。

    《CNN》報導，2005 年，收藏家麥可·蕭（Michael Shaw）將紅寶石鞋借給明尼蘇達州大急流城的茱蒂嘉蘭博物館展出，孰料隨即失竊，直到2018年才在誘捕行動中找回。

    當時由美國聯邦調查局（FBI）特務協助收藏家，在明尼阿波利斯逮捕2名70多歲的竊賊，分別為馬丁（Terry Martin）和薩利特曼（Jerry Hal Saliterman），前者已於2023年認罪，後者至今仍否認犯案。

    尋回的紅寶石鞋於7日進行拍賣，起拍價為155萬美元（約新台幣5023萬元），沒想到在25人參與競標後價格迅速升高，後來僅剩2名買家爭奪，最終由電話競拍者以2800萬美元得標。

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