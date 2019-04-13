陪伴高雄人20年！站前光南將熄燈 在地人嘆：商圈輝煌已過

2019-04-13 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕陪伴高雄人至少20年以上的高雄火車站前「光南大批發」生活賣場，將在4月底結束營業，移至高雄夢時代百貨。不少網友難過地表示高雄火車站商圈「輝煌時期已經過了」。在地粉專也表示「高火前收光光剩速食店」。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」今凌晨在臉書分享資訊，表示承載不少高雄在地人回憶的「光南大批發」將營業到4月底為止，讓不少在地人相當難過。有網友回憶從前的熱鬧場景，表示以前的同愛街，玫瑰，五大，光南...每次補習班下課都可以把整個火車站商圈當百貨公司在逛，「昨天經過火車站，卻看到一堆招租和印尼餐廳」。

該貼文發布不到1日，已獲近1000次分享、2000則留言。不少網友難過表示「哭哭」、「總覺得跟高中回憶告別一樣了」、「以前幾乎每個禮拜都會跑去逛，買CD買書買文具，每天放學時間光南都人山人海，結帳都要排隊很久」、「 最近經過車站，突然覺得附近好黑好安靜」、「我的青春年少完全不見了啊...」、「真的好難過」。

也有網友將矛頭指向高雄市長韓國瑜，表示「商圈人流移動是常態，但是要如何重新規劃這樣靠市府重新整頓。不過我想韓國瑜團隊應該只會發展更多夜市這種思維（無奈）」、「說好的發大財呢」、「高雄發大財、就繼續支持韓國瑜」。

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