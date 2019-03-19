高雄23年酸菜白肉鍋店 決定月底收攤

2019-03-19 17:17

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市曹家屯酸菜白肉鍋店開業23年，將在本（3）月底收攤，老主顧怒稱房東漲租，員工透露，老闆做不動要退休，無關房租。

曹家屯位於和平二路，特色菜炭烤豬、牛、羊肉無限續盤，也可加點酸白菜，醬肉燒餅也是一絕，老主顧最愛冷天配高梁等白酒，微寒中，紅通炭火暖著湯頭，酒香、肉味在談話聲中氤繞，堪稱老高雄一頁風情，不過，店家預計3月底結束營業，折煞顧客心情及胃口。

員工表示，70多歲老闆老了「做不動」，盼外界讓低調小店安靜退休，無關漲租，請不要責怪房東。

1名主顧孫女是超級粉絲，隔週必定報到，哀怨稱「懷念的味道要成絕響了。」並稱，全家都非常喜愛這味道，去店次數只有隔週沒有隔月，台北的60年早餐店（臨江街青島豆漿店）居然月租是28萬漲到30萬，試問，要賣多少根油條、多少杯豆漿才能滿足房東？

也有民眾留言，諸多行業全因禁不住房租高漲而歇業，真令人感傷。

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