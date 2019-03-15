房租喊漲！ 60年老字號「青島豆漿店」 決定月底熄燈

2019-03-15 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕位於臨江街夜市，且開業已經超過一甲子的老店「青島豆漿店」驚傳將於本月底熄燈，原因是店租太高實在吃不消，因此決定關店休息，讓不少留戀好滋味的顧客感到十分惋惜。

綜合媒體報導，位於通化街和臨江街口的老字號「青島豆漿店」，經營已有60餘年，因為地處鬧區地段，實在的好滋味也贏得不少好口碑，尤其是店內的招牌燒餅以及帶有些許焦香味的豆漿，更是受老饕喜愛。

但是因為「青島豆漿店」位在熱鬧的黃金地段，租金自然比較高，原本的店租一個月就要28萬元，而今房東還想再3月底租約到期後調漲2萬元，讓老闆大呼吃不消，無奈決定在本月底收攤休息，讓不少從小吃到大的老顧客十分不捨。

附近店家都表示，有一些房東看到商圈附近的店家生意興隆，就會想調整租金，但如果調整幅度太多致使店家無法接受，就會選擇離開商圈另尋他處，直言這對商圈發展不是什麼好事。「青島豆漿店」也證實這個消息，也表示除了租金的關係，另外員工也難尋，老闆也才有熄燈的想法。

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