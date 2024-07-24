為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東西大武山雨量破600毫米 山區撤離超過4百人

屏縣山區已經預防性撤離逾4百人。（屏東縣政府提供）

屏縣山區已經預防性撤離逾4百人。（屏東縣政府提供）

2024/07/24 22:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風打轉，屏東山區持續降雨，根據中央氣象署觀測資料，西大武從今天零時至晚間10時18分許，累積雨量已達644.5毫米，已是超大豪雨；縣府持續預防性撤離泰武、三地門等鄉山區居民，已經撤離超過400人。

屏東縣政府統計至今晚9點，總撤離人數達410人，其中三地門鄉87人、牡丹鄉14人 、泰武鄉66人、枋山鄉2人、霧台鄉30人、滿州鄉90人、來義鄉119人、佳冬鄉2人；其中219人收容安置。

縣長周春米今天傍晚主持災害應變中心工作會報時表示，依據資料顯示，24日晚間至25日中午降雨最為劇烈，預估有超大豪雨等級降雨，山區雨量累計可能達到1800毫米，且有達10級以上強陣風機率，風大雨大，特別拜託鄉親盡量不要出門，留在家裡最安全；另山區有55條溪流被列入黃色土石流警戒，部份鄉親已陸續撤離，若還沒有撤離，也請先暫時不要行走山區道路。

根據中央氣象署雨量觀測資料，屏東縣今日（24日）凌晨零時至晚間10點多，累積雨量最多測站在西大武山，達到644.5毫米，全台排名第4高，其中晚間6點到10點，每小時雨量都超過60毫米。

位屏縣泰武鄉的西大武山測站累積雨量已逾600毫米。（資料照）

位屏縣泰武鄉的西大武山測站累積雨量已逾600毫米。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強颱凱米發威！高雄2男巡查工地遭強風吹倒 頭手受傷送醫
2024/07/24 20:49

強颱凱米發威！高雄2男巡查工地遭強風吹倒 頭手受傷送醫
凱米來襲！彰化500棵木瓜樹結實纍纍下月採收 青農狂拜土地公
2024/07/24 20:55

凱米來襲！彰化500棵木瓜樹結實纍纍下月採收 青農狂拜土地公

桃園航空城翡翠玥灣「鴻灃悦」煥采相會
「凱米」夠威！曾文水庫今年單日最大降雨量 進補逾2400萬噸
2024/07/24 21:41

「凱米」夠威！曾文水庫今年單日最大降雨量 進補逾2400萬噸
強颱凱米「花蓮外海打轉」估深夜登陸 中南部慎防紫爆大雨
2024/07/24 22:28

強颱凱米「花蓮外海打轉」估深夜登陸 中南部慎防紫爆大雨

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
連停2天！ 台鐵明下午15時前全線停駛
2024/07/24 21:56

連停2天！ 台鐵明下午15時前全線停駛
北市公車7/25減班1/2 雙北YouBike、共享機車停止營運
2024/07/24 22:02

北市公車7/25減班1/2 雙北YouBike、共享機車停止營運
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播