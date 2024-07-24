屏東西大武山雨量破600毫米 山區撤離超過4百人

屏縣山區已經預防性撤離逾4百人。（屏東縣政府提供）

2024/07/24 22:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風打轉，屏東山區持續降雨，根據中央氣象署觀測資料，西大武從今天零時至晚間10時18分許，累積雨量已達644.5毫米，已是超大豪雨；縣府持續預防性撤離泰武、三地門等鄉山區居民，已經撤離超過400人。

屏東縣政府統計至今晚9點，總撤離人數達410人，其中三地門鄉87人、牡丹鄉14人 、泰武鄉66人、枋山鄉2人、霧台鄉30人、滿州鄉90人、來義鄉119人、佳冬鄉2人；其中219人收容安置。

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縣長周春米今天傍晚主持災害應變中心工作會報時表示，依據資料顯示，24日晚間至25日中午降雨最為劇烈，預估有超大豪雨等級降雨，山區雨量累計可能達到1800毫米，且有達10級以上強陣風機率，風大雨大，特別拜託鄉親盡量不要出門，留在家裡最安全；另山區有55條溪流被列入黃色土石流警戒，部份鄉親已陸續撤離，若還沒有撤離，也請先暫時不要行走山區道路。

根據中央氣象署雨量觀測資料，屏東縣今日（24日）凌晨零時至晚間10點多，累積雨量最多測站在西大武山，達到644.5毫米，全台排名第4高，其中晚間6點到10點，每小時雨量都超過60毫米。

位屏縣泰武鄉的西大武山測站累積雨量已逾600毫米。（資料照）

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