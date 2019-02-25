中壢近30年會館熄燈 創辦人轉換跑道

2019-02-25 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區六和商圈地下一樓、威尼斯電影城樓下，在中壢有近30年歷史的中壢珠江宴會館，在90年代可是中壢地區家喻戶曉、中壢監理站旁的珠江大酒樓，雖於2016年易主，2017年曾獲市府評選為「桃園金牌好店」，24日晚上驚傳熄燈後，2日已開始搬運店內物品，令老顧客覺得不捨；商圈店家認為，大環境不景氣、勞動成本增加，以及新穎的餐廳越開越多，都是老店珠江結束營業的原因。

珠江宴會館原68歲創辦人吳麗華曾拜烹飪名師傅培梅，學了一身好廚藝，當時的珠江是許多大型聚會首選，辦婚宴必須在一年前預定，也是餐飲科學生實習及觀摩的對象，由於原場地不夠滿足顧客辦理大型喜宴的需求，吳麗華選定百老匯社區的地下一樓現址擴大營業。

只可惜新址位在地下一樓，有不少客家鄉親認為，新人結婚是希望步步高升，怎麼會「走下坡」在地下室結婚，加上部分股東有此顧忌，使得餐廳出現資金困境，並於2016年易主。

由事業顛峰到走入低潮，在珠江易主的同時，吳麗華有感老年人口越來越多，籌設桃園市桃源銀髮族協會在2016年6月10日成立，擔任理事長的她，全力推廣樂活老化的人生策略，提出協會四大目標，包括資源整合、輔助就業（老人產值）、預防老化（老人健康）、經營友誼（老友人脈），開設LINE@操作活用行銷課程、唱歌班、薩克斯風音樂班、舞蹈班、彈力球班多元化活動與課程，帶領銀髮族走向健康樂活人生，減少家庭社會的負擔。

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