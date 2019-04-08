房東發大財 高雄20元蛋包飯吹熄燈號

2019-04-08 19:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕以20元蛋包飯，在高雄正修科大附近小有名氣的「正修蛋包飯」，經營了快20年，但因租金飆漲，去年底由盈轉虧，宣布5月31日結束營業，引發網友唏噓，批說「房東發大財」。

「正修蛋包飯」在臉書粉專貼出歇業公告，強調預計於5月31日結束營業，感謝多年來正修科大等學校的同學支持和捧場，每一份蛋包飯都是老闆和老闆娘用心做出來的，用較為便宜的價格，提供給學生。

「正修蛋包飯」表示，一路走來利潤越來越少，直到去年中轉為赤字，每個月僅能打平開支，及夫妻倆的生活費。直到年底由盈轉虧，曾經有同學建議漲價，老闆則決定別做了吧。

「正修蛋包飯」指出，濱山街租金飆漲，已被娃娃機店占滿，商圈的型態轉變，同學飲食習慣的改變，又或許是我們做的不夠好，最終只能夠吹熄燈號。

老顧客則回應說：「謝謝阿伯和阿姨！辛苦了！」、「曾經的美好，如今就要變成回憶」、「之前每次去買都大排長龍，這樣也做不下去!?」

網友也在批踢踢高雄板分享此訊息，並說「發現最近高雄有好多店家都撐不下去」，其他網友則批說「房東發大財」、「別擔心， 市長會引入中資來租這些天價店面」。

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