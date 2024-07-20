掀海鹽奶油捲風潮 一禾堂麵包與穗科烏龍麵宣布營業到7/31熄燈

「一禾堂麵包本舖」宣布，繼2022年3月結束創始敦南店之後，僅剩1間穗科手打烏龍麵復北店也將於7月31日結束營業。（圖擷自Google地圖）

2024/07/20 16:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛開幕時以產品「海鹽奶油卷」掀起排隊潮的知名品牌「一禾堂麵包本舖」宣布，繼2022年3月結束創始敦南店之後，僅剩1間穗科手打烏龍麵復北店也將於7月31日結束營業，消息曝光引起網友哀號「令人難過的消息」、「吃不到了」。

臉書粉專「一禾堂麵包本舖」近期發文，內容提及「穗科手打烏龍麵-復北店」與「一禾堂麵包本舖-復北店」，將營業到2024年7月31日。「這個決定並非輕率，而是經過深思熟慮和反覆考慮後做出的。在這裡，我們想向每一位顧客表達最深切的感謝之情。」

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一禾堂麵包本舖敦南店於2014年4月開幕，「這裡不僅僅是一家餐廳與烘焙店，更是我們與您共同走過的12年時光的見證。這段旅程中，我們秉持著對美味和健康的堅持，致力於為您帶來最質樸、純粹的餐點和麵包甜點。我們以米麥豆蔬果作為「純植物革新運動」，不僅在於追求食物的真實與如實，更在於尋找每一位顧客心中對美好生活的嚮往。」

「一禾堂麵包本舖」表示，我們想向每一位顧客致以最誠摯的謝意。感謝您在這段旅程中的陪伴與支持，您的愛護讓我們更加堅定自己的方向和使命。希望在未來的某一天，我們能夠再次相聚，分享更多溫暖與美好。

消息曝光引發許多網友哀號，網友紛紛留言說「吃不到好吃的鹽之花可頌了」、「謝謝你們為vegan所做的一切」、「令人難過的消息」、「真的謝謝一直以來，製作能安心食用的手打烏龍麵」、「天啊，那以後要去哪裡買全素又超好吃的蛋糕」。

「一禾堂麵包本舖」宣布，繼2022年3月結束創始敦南店之後，僅剩1間穗科手打烏龍麵復北店也將於7月31日結束營業。（圖擷自「一禾堂 麵包本舖」臉書粉專）

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