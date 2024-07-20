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古禮迎親！22歲新郎倌騎白馬抬紅轎迎娶 21歲新娘「嫁妝一牛車」歡喜出嫁

古禮迎親！新郎倌騎著白馬出發到新娘家。（記者蔡宗勳攝）

古禮迎親！新郎倌騎著白馬出發到新娘家。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/20 12:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市麻魚寮今天上午有場別開生面的復古婚禮，22歲的新郎倌郭哲維在媒人婆黃淑晴引導下，騎白馬領著紅花大轎、古式12禮前往21歲新娘詹玉安家中迎娶，白馬、紅花大轎娶親陣仗相當吸睛，沿途有不少人拍照、分享喜悅，少年新郎倌也揮手和大家致意，氣氛十分熱烈。

郭哲維表示，她和老婆在高中時代經由朋友介紹認識，已經愛情長跑6年，決定廝守終生時，由於兩家都住在太保市北港路二段，相距僅約2公里，因此決定辦一場別出心裁的復古式婚禮，和新娘商議時，她也很贊同，並加碼推出嫁妝一牛車，結果花了一番功夫才租到牛和牛車，雖然籌備過程比較繁瑣，很多事項需要一一克服解決，但可以進行復刻板的古式婚禮，感覺幸福滿滿，將是永恆甜蜜的回憶。

黃淑晴指出，這對新人和雙方家長都支持古禮娶親，相當難得，她義不容辭幫忙準備紅花大轎、古式12禮等事項，並引導整個訂、結婚儀式，雖然炎炎夏日穿著古裝密不透風，還要走兩公里的路迎親，挑戰性很高，但全程幸福洋溢，頓時忘卻暑氣逼人。

新娘鄰居說，看到她找到好對象、坐著紅花大轎出嫁，替她感到高興，祝福小倆口永浴愛河、早生貴子。

新郎倌騎著白馬領著紅花八人大轎到新娘家。（記者蔡宗勳攝）

新郎倌騎著白馬領著紅花八人大轎到新娘家。（記者蔡宗勳攝）

新郎倌騎著白馬領著紅花八人大轎到新娘家，新娘弟弟獻上蘋果表平平安安。（記者蔡宗勳攝）

新郎倌騎著白馬領著紅花八人大轎到新娘家，新娘弟弟獻上蘋果表平平安安。（記者蔡宗勳攝）

古禮迎親的紅花八人大轎。（記者蔡宗勳攝）

古禮迎親的紅花八人大轎。（記者蔡宗勳攝）

名副其實的嫁妝一牛車。（記者蔡宗勳攝）

名副其實的嫁妝一牛車。（記者蔡宗勳攝）

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