宜蘭「頭圍農驛品牌館」啟用 舊穀倉改造檜木飄香

副總統蕭美琴、立委陳俊宇今天受邀出席開幕活動，品嘗現地特產「黃金茂谷柑霜淇淋」，大讚超好吃！ （記者王峻祺攝）

2024/07/20 15:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮農會獲農業部補助，改造60年舊穀倉為「頭圍農驛品牌館」，展售全台農漁特產品，內部保留日本建材，並復刻老街建築外觀，復古磚牆拱門加上檜木飄香，吸引大批遊客朝聖，副總統蕭美琴、立委陳俊宇今天受邀出席開幕活動，品嘗現地特產「黃金茂谷柑霜淇淋」，大讚超好吃！

「頭圍農驛館」總工程經費1200萬元，農業部補助700萬元、頭城農會自籌500萬元，將舊穀倉整建成農驛館，空間採日本檜木打造，外觀則融入老街百年「新長興樹記」和「陳春記商行」建築，紅磚拱廊外觀成為當地新地標。

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頭城鎮農會總幹事吳立民說，農驛館除作為頭城農漁特產的地產地銷中心、打造新穎品牌外，也將協助全台各地農產行銷，並配合農業部設置食農教室，推展食農教育，同時搭配體驗遊程，邀請更多民眾深入農村，發展農業觀光。

頭城農會指出，農驛館未來還肩負起整合農業一級生產、二級加工及三級銷售任務，並獲農糧署補助增設水果霜淇淋製冰機，進行在地柑橘、黃金茂谷、甜心及紅心芭樂等次級果品的加工，7月1日試營運推出迄今，暢銷上千支大受好評。

「頭圍農驛館」今天舉行開幕活動，副總統蕭美琴、縣長林姿妙、立委陳俊宇等人受邀出席剪綵。蕭美琴表示，感動頭城農會保留舊穀倉並改建，將過去獨一無二的傳統文化保存下來，甚至妥善利用，除大致維持原貌外，更能與時俱進展現農村發展及特產，相信也將成為食農教育的典範。

陳俊宇說，農驛館未來將促進地方農業升級，並在農會努力下，替農友進行農產展售、增加生產收益，看見現場展售的許多加工品，相信都會獲得消費者的青睞，自己未來也會積極向中央爭取更多挹注，投入地方農業創新發展。

蕭美琴、陳俊宇等人入館參觀，了解各農漁會百大精品展售現況，並品嘗頭城獨家限定黃金茂谷柑霜淇淋，輕盈爽口、果香味十足加上細膩滑順等特色，讓大家讚不絕口。

副總統蕭美琴今天出席「頭圍農驛品牌館」開幕活動，品嘗農產品及加工的蛋糕、果乾。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣頭城鎮農會獲農業部補助，改造60年舊穀倉為「頭圍農驛品牌館」，展售全台農漁特產品，紅磚拱廊外觀成為當地新地標。（記者王峻祺攝）

「頭圍農驛館」內部保留日本建材，並復刻老街建築外觀，復古磚牆拱門加上檜木飄香，吸引遊客朝聖。（記者王峻祺攝）

副總統蕭美琴今天出席「頭圍農驛館」剪綵儀式。（記者王峻祺攝）

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