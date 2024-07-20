傳承勝於保存！農曆6月15過半年節 親子一起搓湯圓

南關社區大學到歸仁媽廟里舉辦半年節的教育推廣活動，親子一起搓湯圓。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/20 15:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆6月15日，台南歸仁、關廟仍有「過半年節、食半年圓」習俗，社區大學深入聚落，舉辦推廣活動，邀請鄉親一起搓湯圓，互道平安；年屆8旬的阿嬤林謝英出嫁後首度體驗，學童也來參加，進而了解這特殊日子的意義，成功紮根，負責課程簡報的紅瓦厝國小老師許耿肇直誇，落實在地傳承更勝於爭取文化保存。

許耿肇表示，其實食半年圓的傳統，南關線各地他都有見過，仍保留這項習俗的居民，多零星分佈在社區內，歸仁則較為集中；農曆6月15這天，家戶會祭祀，供品有湯圓。

請繼續往下閱讀...

許耿肇提到，祭祀主要在感謝神明、祖先上半年的庇佑，也祈求下半年順遂、平安，以及五穀豐收，之後就食半年圓。

南關社區大學從2016年起舉辦食半年圓的文史活動，結合許耿肇的研究，先從傳統市場開始推廣，主任賀彩鳳強調，之前也曾到樂齡學習中心，希望喚起老一輩的記憶，後來則著重傳承，開始深耕地方。

疫情之後，南關社大開始深入歸仁各地，讓過半年節的習俗可以扎根，去年到八甲，今天則是媽廟，逾50名大小朋友參加，老、中、青三代同堂，一起搓湯圓。

許耿肇說，在地《歸仁典籍：紅瓦厝的故鄉》也有「媽廟村吃半年圓仔」的記載，目前只剩張家角保留這樣的習俗，源於何時，當地民眾也不清楚。

嫁到媽廟超過1甲子的85歲林謝英今天也參加活動，她出生地歸仁辜厝，仍保留半年圓習俗，但夫家則沒有這樣的傳統，這是結婚後首度體驗。

當地耆老則指出，聽老一輩說過，媽廟原張、謝等2大姓本來都有這樣的習俗，但很早之前，謝家曾發生小孩子呷湯圓噎到的意外，後來就取消過半年節，僅剩張氏維持傳統。

南關社區大學到歸仁媽廟里舉辦半年節的教育推廣活動，鄉親父老一起搓湯圓。（記者吳俊鋒攝）

85歲的林謝英（左1）出嫁後首度體驗過半年節的活動，一起搓湯圓。（記者吳俊鋒攝）

食半年圓之前，先上課、了解過半年節的意義。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法