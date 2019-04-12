北市抽驗蔬果8件農藥殘留 空心菜、小白菜、木瓜上榜

2019-04-12 19:56

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市衛生局今公布果菜批發市場2月第2波抽驗生鮮蔬果殘留農藥檢驗結果，抽驗40件蔬果產品，共8件不符合規定，不合格率20%，包括空心菜、小白菜、芥藍菜、木瓜、茼蒿、檸檬等。衛生局表示，經追查產品來源均屬外縣市，已請北農針對違規供應商停止供應10天，若有第2次則廢止供應人資格。

衛生局表示，本次抽驗共有抽驗8件不符規定蔬果產品，包括空心菜、小白菜、芥藍菜、木瓜、茼蒿、檸檬，皆檢出1項殘留農藥不符規定，雖檢測出來的農藥均為合法登記、領有許可證的農藥，但農藥殘留不符合容許量標準。

衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局說，目前已通知北農針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局呼籲，民眾在食用或烹調蔬果前，應以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/