北市1月蔬果抽驗農藥殘留 6件違規都是北農

2019-03-11 15:11

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府今年1月第2波抽驗市售蔬果殘留農藥結果出爐，40件有6件違規，不合格率一成五，違規品都是來自北農公司，經查產品來源均來自外縣市，已要求抽驗地點下架不得販售，並移請所轄縣市處辦。

據北市衛生局公布的違規名冊顯示，6件蔬果違規產品，包括各有2件木瓜，及茄子、棗子、甜豌豆、檸檬各1件檢出殘留農藥不符規定，不合格率15%。其中包括美濃鎮產銷班的木瓜，驗出有殺蟎劑 Bifenazate 必芬蟎0.05ppm，此依標準規定為不得檢出；另雲林小農生產的棗子驗出有殺蟲劑 Prothiofos普硫松達0.03ppm，此依標準也不得檢出，除通知產品下架，也移送源頭管理。

整體而言，超標情節不重大，以60公斤成人為例，除了棗子吃160克就會逾人體每日可接受攝食量，其他違規品都要吃2公斤至68公斤才會超過。

衛生局表示，已通知台北農產運銷股份有限公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/