火大了！被指混茶、農藥殘留...嘉義茶農要韓國瑜「踹共」

2019-03-31 11:45

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕高雄市長韓國瑜指稱其在北農時期與中國簽訂採購梨山及阿里山茶1萬盒MOU，後來實際只買700盒的原因，是台灣茶葉混茶及農藥殘留問題，嘉義縣產茶區各農會總幹事今天在縣府召開記者會抗議韓國瑜，要求韓國瑜出面說清楚、講明白，並跟茶農道歉。

嘉義縣長翁章梁指出，茶葉外銷本來就要嚴格把關，韓市長應該公開到底是跟誰買茶，而買茶後發現有問題到底怎麼處置，是否有追究相關責任，如果這些必要的做為，韓國瑜都避重就輕，根本是嚴重失職。

立委陳明文表示，阿里山茶這個品牌是好不容易才建立，結果被韓國瑜一竿子打翻一條船，韓國瑜不應該為了標榜其銷售能力，將阿里山污名化。

梅山農會總幹事黃世裕強調，參加茶葉比賽針對農藥殘留訂有很重的罰則，第一次被查獲必須全部銷毀、罰款與上課八小時，第二次就得移送法辦，因而韓國瑜所稱的農藥殘留問題不太可能發生。

黃世裕進一步說，從韓國瑜回應媒體的說法來看，其心態可議，竟說發現農藥殘留後，就將該批茶葉便宜賣掉，要讓不知情的台灣人喝有農樂殘留的茶葉，實在可惡。

與會的竹崎地區農會總幹事林孟怡、阿里山農會總幹事劉家顯、中埔農會總幹事李碧雲、番路農會總幹事李啟三等人大喊「茶農火大了」，要求韓國瑜公開道歉。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/