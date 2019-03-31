梨山農友也火大！被指混茶、農藥殘留 要韓國瑜講清楚…

林佳龍在台中市長任內推動優質梨山茶的認證 。（資料照）

2019-03-31 13:26

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市長韓國瑜指稱其在北農時期與中國簽訂採購梨山及阿里山茶1萬盒MOU，後來實際只買700盒，原因是台灣茶葉混茶及農藥殘留問題；台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉對此表示，梨山茶品牌建立不易，要求韓國瑜應該說清楚、講明白，其「茶葉從何而來？不要模糊帶過，傷害了梨山茶的品牌」。

台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉，韓國瑜批評梨山茶的新聞一出來，其就馬上問了梨山當地很多茶農，農友表示皆未透過北農賣茶葉到中國，質疑可能是貿易商為了牟利，購買劣質茶葉混充梨山茶。

羅進玉說， 梨山地區出產的茶葉，茶香味醇品質優異，每1斤茶葉都有產地及生產者資料可供查詢與追蹤，前台中市長林佳龍號召台中市和平區農會、區公所及在地茶農，建立梨山茶的產地認證，後續大家努力共同維護品牌，也已經得到愛好者的信賴，品牌建立不易，呼籲韓國瑜「要講清楚，這批茶葉從何而來？不要模糊帶過，卻傷害了梨山茶的品牌」。

和平區農會總幹事李順冬表示，韓國瑜在北農時期，他尚未上任擔任農會總幹事，不知韓是向哪個單位採購茶葉，強調只要是和平區農會出品的梨山茶，絕對沒有農藥殘留的問題。

梨山茶農黃元政表示，針對農藥殘留問題，農友也都很注重，自己會送檢驗，通過SGS400多項農藥檢測才會販售，而且北農只收蔬果、從未收茶葉，韓國瑜的說法對認真的茶農很不公平，究竟是哪裡出問題應該說清楚，否則將傷害到注重食安問題的茶農。

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