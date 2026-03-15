30歲當上最年輕議長 謝典林再發驚人語：我就是「靠爸族」

謝典霖自爆，自己就是「靠爸族」。（翻攝自謝典霖臉書）

彰化縣議長上個月「開箱自家豪宅」引發風波，日前接受電台專訪，再自爆謝家沒有要支持姊姊謝衣鳯選縣長，不少政治人物婉言勸他「少講話」！但謝典霖似乎無意「收斂」，日前又透過網路自拍短影音，坦言自己就是「靠爸族」，影片點閱率2天飆到20萬。

這則短影音名為什麼「30歲就可當最年輕議長」？謝典林說，因為「祖先保佑，爺爺（謝言信）的政治遺產……就是靠爸族」，他還說，當議長要喬事，他己那時候年紀輕輕，有些議員常會用「我跟爺爺很熟」來情勒，但他都用「高情商」來對付這議員，索性不來往」，若再不行就用「最客氣的態度，說最暖的話，做最狠的事」。

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這則貼文，才2天的時間就有近20萬人觀看，有網友留言「整天講幹話，不做正事的議長」、「陳素月會感謝你，繼續敗票」、「就是靠撿骨，才能住豪宅，當議長」、「人生最大的分水嶺是羊水、最大的基本盤是胎盤，恭喜議長做到了」。

30歲當議長，謝典霖說，要靠高情商來應付各方的議員。（翻攝自謝典霖臉書）

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