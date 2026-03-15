白色情人節傳情殺！男同志染愛滋輕生未遂 持刀砍殺男伴侶

消防局救護人員協助將受刀傷重創的黃姓男子送醫。（民眾提供）

台南市北區西門路4段昨（14）日晚間驚傳1對男同志凶殺命案，姚姓男子不滿疑遭同性伴侶黃姓男子傳染愛滋病毒，昨晚到北區等黃姓伴侶下班要說法，黃男回說自己沒病、不可能傳染對方即離去，引發姚男不滿，尾隨、涉拿水果刀刺殺黃男數刀，黃男傷重送醫急救到今（15）日凌晨不治。姚男行凶後報警留在原地，被警方帶回訊問、將依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，姚男與黃男皆20幾歲，兩人交往並發生多次性關係，姚男近日被檢出疑是感染愛滋病毒，懷疑遭到黃男傳染、質問黃時，黃男稱自己根本沒有愛滋病，不可能傳染給對方，黃為此事與姚男疏遠。

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姚男詢問醫師得知，即使對方目前沒有症狀，也可能是在潛伏期未發作，並非確定沒染病。姚男回家後一時想不開，14日上午在家裡輕生，幸家人及時發現、救回1命。

獲救的姚男氣得前往台南北區1家賣場買1把水果刀，晚間在北區的百貨公司門口等黃男下班、要黃給個說法。黃男於晚間10點許下班、看到姚男出現，冷漠以對、一再強調自己沒罹患愛滋病，不是傳染者，不想再理會姚，就徒步離開。

愈想愈不甘心的姚男一路跟著黃男，最後在台南北區西門路四段1處騎樓拿出自備的水果刀，朝黃男頸部、腹部等身體部位連刺數刀，黃男傷重倒臥血泊，轄區市警五分局員警獲報到場時，姚男還站在黃男身旁。

警方聯絡消防局救護車將黃男送到成大醫院搶救，今天凌晨1點半許黃男仍因傷勢過重不治。警方報請台南地檢署檢察官相驗、釐清死因。

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台南市北區西門路四段一處騎樓驚傳一對男同志凶殺案，姚姓男子涉持水果刀刺殺黃姓男子多刀傷重不治，案發現場被清理後仍可見少數血跡。（民眾提供）

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